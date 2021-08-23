ضبط موظف بنك زور مستندات رسمية للحصول على قرض بـ1.2 مليون جنيه

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من موظف بأحد البنوك بقيام أحد الأشخاص بتزوير محررات منسوب صدورها للبنك محل عمله وتقديمها لمسئولي بنك آخر بغرض الحصول على قرض شخصي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى قيام (موظف بذات البنك جهة عمل المبلغ – مقيم بمحافظة القاهرة) باستغلال موقعه الوظيفي وزور خطابًا يفيد بتقاضيه مرتب قدره 66 ألف جنيه -على خلاف الحقيقة- بغرض تقديمه لمسؤولي أحد البنوك ضمن المستندات اللازمة للحصول على قرض شخصى قدره 1,2 مليون جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.