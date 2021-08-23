ضبط 59 قطعة سلاح ناري و136 قضية مخدرات و3 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 59 قطعة سلاح ناري بحوزة 39 متهما، على النحو التالي:

7 بنادق آلية.

3 بنادق خرطوش.

طبنجة.

48 فردا محليا.

64 طلقة مختلفة الأعيرة.

181 قطعة سلاح أبيض.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 41895 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 4098 محكوما عليه، على النحو التالي:

156 حكم جناية.

14288 حكم حبس جزئي.

2379 حكم حبس مستأنف.

18739 حكم غرامة.

6333 مخالفة.

- في مجال ضبط التشيكلات العصابية: ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 8 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث متنوعة.

- في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 136 قضية مخدرات، بإجمالي 146 متهما، ضُبط خلالها التالي:

4.281 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

1.659 كيلو جرام من مخدر الهيروين.

10.550 كيلو جرام من مخدر البانجو.

1.275 كيلو جرام من مخدر الهيدرو.

659 جراما من مخدر البودر.

824 جراما من مخدر الإستروكس.

675 جراما من مخدر شابو.

40 جراما من مخدر الفودو.

36 جراما من مخدر آيس.

50 جراما من مخدر الأفيون.

4293 قرصا مخدرا.

- في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 11 متهما.

- في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 10 متهمين.

- في مجال الدراجات النارية المخالفة: ضبط 286 دراجة نارية مخالفة.

- في مجال المخالفات المرورية: ضبط 27230 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال فحص السائقين: فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.