«التعليم» تطبق 10 إجراءات ضد كورونا تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة بدأت في وضع الرتوش النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن العام الدراسي الجديد سيكون حضوريا، وسيتم محاسبة الطلاب على الغياب والحضور، منوها بأن الوزارة شددت على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بانتهاء إجراءات تلقيح المعلمين والإداريين ضد كورونا، وأنه لن يتم السماح لأى معلم بدخول المدرسة لم يتلقَ اللقاح، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد سيكون حضوريا وسيتم محاسبة الطلاب عن الغياب والحضور

وأوضح شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم تنفيذ إجراءات صارمة ضد كورونا، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال تعقيم المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وتجهيز غرفتي عزل بكل مدرسة، علاوة على توفير الكمامات والكحول بكل مدرسة، منوها بأن الحديث عن الموجة الرابعة من كورونا في سبتمبر المقبل، لن ولم يؤثر على بدء الدراسة في 9 أكتوبر المقبل.

وزير التعليم: إجراءات صارمة ضد كورونا تزامنا مع العام الدراسي الجديد

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن خريطة العام الدراسي الجديد، تم وضعها بعد دراسة كاملة للوضع الوبائي في مصر، منوها بأن الدولة تنفذ مجهودات جبارة لمحاربة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني ستكون بنفس مستويات أسئلة الدور الأول.

ونرصد في السطور 10 إجراءات ستطبقها التعليم لمواجهة كورونا مع بداية العام الدراسي الجديد وهى كالتالى:

- إلزام جموع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي بارتداء الكمامات الطبية داخل المدرسة وعدم نزعها طوال اليوم الدراسي للوقاية من كورونا.

- توفير جميع الأدوات والمستلزمات الطبية بغرف العزل بالمدارس لعلاج الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

- ترك مسافة آمنة بين التلاميذ داخل الفصول الدراسية وأثناء طابور الصباح وعدم المصافحة بين التلاميذ والمعلمين.

- التهوية للفصول والمعامل، ومنع التدخين وتجمعات أولياء الأمور أمام المدارس ودخول الطلاب إلى المدارس والفصول الدراسية بانتظام.

- عند القيام بأنشطة رياضية خلال حصة الألعاب يراعي تطبيق إجراءات تفشي فيروس كورونا.

- كل معلم يرافق طلابه من الطابور إلى الفصل وينظم دخولهم وجلوسهم، للحد من انتشار كورونا.

- تطبيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب داخل الفصول الدراسية.

- تعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية يوميا قبل وبعد إنتهاء اليوم الدراسي.

- تطهير دورات المياه، وتوفير جميع أدوات التعقيم والتطهير فى المدارس.

- إعطاء إجازة لمدة 15 يوما لأى طالب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.