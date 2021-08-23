تعرف على تعريفة شحن أول سيارة كهربائية في مصر

يبحث الراغبون في اقتناء سيارة حديثة، عبر محرك «جوجل»، عن كلمة سيارة كهربائية، وكم تكلفة شحنها، وذلك بعد إعلان الدولة، خلال الفترة الماضية، توجهها نحو صناعة السيارات الكهربائية في مصر؛ للحفاظ على البيئة.

تعريفة شحن السيارة الكهربائية

في هذا الصدد، قال أحمد عبدالسلام خبير تكنولوجي، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحكومة أعلنت البدء فى الخطوات التنفيذية لمشروع السيارة الكهربائية؛ بهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر باعتبارها وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن شحن السيارات الكهربائية تكلف 121 قرشًا للكيلو وات ساعة، وكذلك تعريفة الشحن للسيارات الكهربائية 47.5 قرش للكيلو وات ساعة للمحطات متوسطة السرعة بقدرة 22 كيلو وات، وفقًا لمجلس الوزراء.

وأشار الخبير التكنولوجي، إلى أن الحكومة متمثلة في شركة النصر لصناعة السيارات، وقعت اتفاقيتين مع شركة «دونج فينج»، إحدى كبريات الشركات الصينية لصناعة السيارات، لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية نمو اقتصادي.

توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر

وأوضح أن التطور في الصناعة من أهم النمو الاقتصادي، وأن المشروع يستهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر والوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي، حيث تستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%.

إنشاء وإدارة محطات الشحن للسيارات الكهربائية

كما يجري العمل على تأسيس شركة بمشاركة إحدى الجهات لتتولى إنشاء وإدارة محطات الشحن للسيارات الكهربائية، ومن المقرر إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة 6 آلاف نقطة شحن للسيارات الكهربائية خلال 18 شهرا.

تعريفة شحن السيارة

يذكر أن مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية 121 قرشًا للكيلو وات ساعة وكذلك تعريفة الشحن للسيارات الكهربائية 47.5 قرش للكيلو وات ساعة للمحطات متوسطة السرعة بقدرة 22 كيلو وات، و275 قرشًا للكيلو وات ساعة للمحطات فائقة السرعة بقدرة 50 كيلو وات.

استيراد 13 سيارة «e70»

وأعلنت شركة النصر للسيارات استيراد 13 سيارة «e70» من شركة دونج فينج الصينية، والتي يجري التعاون معها لإنتاج هذا الموديل بمصانع شركة النصر، وذلك لعمل الاختبارات لها في الأجواء وعلى الطرق المصرية، للوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم طرحها في السوق، مشيرة إلى تجربة 9 سيارات وتسليمها للسائقين على تطبيق أوبر، الذين تم تدريبهم من قبل فريق من شركة دونج فينج الصينية على استخدام وشحن السيارات الكهربائية.