ضبط شخص يبيع مخدرات لأجنبي عبر موقع «تيك توك»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، لقيام أحد الأشخاص بعرض مواد مخدرة على آخر مقابل الحصول على مبلغ مالي.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو، متضمنًا قيام أحد الأشخاص مصري الجنسية يتحدث مع أجنبي، ويعرض عليه شراء مواد مخدرة مقابل مبلغ مالي محدد، فضلاً عن رفض الأخير ذلك.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات أمكن تحديد الشخص الذي يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر).

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط المذكور وبحوزته ( كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبمواجهته بمقطع الفيديو المشار إليه أيد مضمون ما جاء بالتحريات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.