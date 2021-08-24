حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 24-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، كما أنه صاحب حدس وبديهة ويتعاطف مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يسلط الضوء على براعتك، ومن الممكن أن تحقق نجاحا بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في برجك يمنحك اليوم سحرا وجاذبية، وقد يعدك بفترة من السعادة العاطفية الخالصة.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنان رامي صبري ويوافق تاريخ ميلاده 15 مارس.