موقع التظلمات للثانوية العامة 2021.. التقديم متاح حتى نهاية الأسبوع

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقع التظلمات للثانوية العامة 2021، موضحة أن التظلمات تقدم مجاناً دون دفع أي رسوم عكس المتبع خلال الأعوام الماضية، مؤكدة أن تقديم التظلمات متاح حتى نهاية الأسبوع الجاري، وسيجري إعلان نتيجتها حتى 13 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه يجري فحص جميع طلبات التظلم يدوياً وليس إلكترونياً.

وأضافت الوزارة، أن موقع التظلمات للثانوية العامة 2021 يتيح للطلاب الكثير من التعليمات التي يجب عليهم اتباعها عند التقديم للتظلمات، مؤكدة أن أعمال التظلم لا تتدخل في تقدير الدرجات التي حصل عليها الطالب لأن عملية تقدير الدرجات هي شأن أكاديمي بحت، مشيرة إلى أنه في حالة حصول الطالب على أي درجات بعد التأكد من جمعها جيداً في ورقة إجابته يحصل عليها مباشرة وتضاف لمجموعه ويجري على أساسها التنسيق للجامعات للعام الدراسي الجديد.

موقع التظلمات للثانوية العامة 2021

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة عدم حصول الطالب على أي درجات من موقع التظلمات للثانوية العامة 2021 لا يجري خصم أي درجات حصل عليها سابقاً، موضحة أن خطوات التظلم تتمثل في فتح الرابط الإلكتروني وكتابة الرقم القومي وكتابة البريد الموحد وكلمة مرور البريد.

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للدور الثاني، مؤكداً أن الامتحانات ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وسيجري تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن امتحانات الدور الثاني تبدأ 4 سبتمبر المقبل، وتعقد بالتنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، مؤكداً أن أي طالب رسب في مادتين يحق له دخول امتحانات الدور الثاني.

وتابع وزير التربية والتعليم، بأنه يجب على الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد أو الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول سرعة إرسال بياناتهم لدخول امتحانات الدور الثاني بالدرجات الفعلية.