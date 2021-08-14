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السيسي يحذر من العشوائيات: البلاد اللي زي كدة مش عايشة وملهاش مستقبل

الرئيس: الولاد اللي تتربى في مناطق زي دي يهدوا بلادهم

كتب:

شريف سليمان
10:47 ص | السبت 14 أغسطس 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أزمة المناطق العشوائية، قائلًا: «البلاد اللي زي كده مش عايشة ومش شايفة وملهاش مستقبل، والولاد اللي تتربى في مناطق زي دي يهدوا بلادهم، لأنهم مخدوش منها حاجة، والشخصية اللي هتطلع في حياة بالطريقة دي مش هتطلع سوية وقادرة على العطاء». 

وأكّد رئيس الجمهورية، أنَّ الدولة المصرية مصرّة على التعامل مع كل الملفات، موضحًا: «الحكومة بتتعذب معايا، وهتتعذب معايا، وأي مسؤول هيشتغل في الدولة لازم هيتعذب، مش عشان العذاب هدف، لكن ظروف بلدنا بتطلب إننا نتعذب لها عشان نحول حياة الناس وحياة البلد من لا دولة إلى دولة».

 

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