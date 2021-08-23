بعد استغاثة مواطن.. القبض على 250 تاجر مخدرات بشبرا الخيمة

ألقت أجهزة الأمن، القبض على 250 تاجر مخدرات من شبرا الخيمة، بعدما جرى تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن استغاثة لأحد الأشخاص، تضرر خلالها من انتشار ترويج المواد المخدرة بشارع حجاج بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، ملتمسا اتخاذ اللازم.

وبالفحص والتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومديرية أمن القليوبية، وجّهت الأجهزة الأمنية عدة حملات مكبرة، استهدفت متجري المواد المخدرة ومروجيها بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وأسفرت جهودها، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وتم ضبط 197 قضية مخدرات بإجمالى 250 متهما، كما تم استهداف بؤرة إجرامية بشارع حجاج بشبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة.