سقط أسفل العجلات.. أب يدهس طفله بسيارته في الغربية

لقي طفل عمره 4 سنوات مصرعه قبل قليل، بقرية «منشأة الكردي»، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إثر سقوطه تحت سيارة ربع نقل، قيادة والده، وذلك بعد أن اختل توازنه وسقط من شباك السيارة أسفل عجلات السيارة أثناء سيرها.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام بوصول الطفل «أيمن محمد»، 4 سنوات، مقيم قرية «منشأة الكردي»، مركز كفر الزيات، مصاباً بكسور في الرأس ونزيف، ولفظ أنفاسه فور وصوله، وتم التحفظ على جثة الطفل في مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، تحت تصرف النيابة.

تبين من تحريات الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث كفر الزيات، وبسؤال والد الطفل، ويُدعى «أيمن غ.»، 42 سنة، سائق، أكد أنه أثناء قيادته سيارته ربع نقل، التي يعمل عليها، في طريقه لتوصيل بضاعة، وبجواره طفله، قام بفتح شباك باب السيارة بجواره، وأخرج رأسه في الهواء، وفجأة اختل توازنه، وسقط تحت العجلة الخلفية للسيارة، وأضاف أنه لم يتمكن من إيقاف السيارة من هول المفاجأة، كما أكد عدم وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، وقرر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفرالزيات، التصريح بدفن جثة الطفل، وتسليمها إلى ذويها، لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.