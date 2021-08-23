في أقل من أسبوعين.. الرئيس يدعم الفن والرياضة في مداخلتين على الهواء

منذ توليه رئاسة جمهورية مصر العربية، دائما ما يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشجيع ودعم الفن والرياضة بكل مجالاتها، ليس فقط بالتصريحات والوعود، ولكن أيضًا من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها النهوض بالفن والرياضة المصرية، والحفاظ على حقوق الفنانين ونجوم الرياضة، الذي من شأنه الحفاظ على مكانة مصر الدائمة في الصفوف الأولى بالمحافل الدولية على الصعيدين الفني والرياضي، وهو ما ظهر في حديث سيادته في آخر مداخلتين هاتفيتين.

ومنذ قليل، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفن، من خلال مداخلة هاتفية، وأيد صنع الأعمال الفنية الهادفة بدعم شخصي منه، ومنذ أقل من 13 يوما فقط، هنأ اللاعبة فريال يوسف، بطلة ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 على فوزها بالميدالية الذهبية خلال مداخلة هاتفية أيضًا.

السيسي يدعم الفن والأعمال الدرامية على الهواء

وقال الرئيس في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»: «لفت نظري الحديث عن تجديد الخطاب الديني، أنا بدعم هذا الأمر، الناس اللي بتشتغل في أي مهمة تستهدف ربح، وده أمر طبيعي».

وتابع الرئيس السيسي: «أي عمل فني درامي مهما كانت درجة رقيه، يقدر من خلال مهارة المشاركين فيه، يدعو الناس إنها تتفرج عليه، إذا كانت التكلفة المالية والربح هيبقى عائق قدام حاجة زي كده، الناس سمعاني، والأستاذة عزة شاهدة عليا، أنا بدعم ده».

السيسي يدعم الرياضة ويهنئ فريال أشرف بطلة الكاراتيه على الهواء

وفيما يخص دعم الرياضة، فأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 9 أغسطس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، أثناء استضافته أسرة البطلة فريال أشرف، المتوجة بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، عن تنظيم رحلة حج لوالدة ووالد فريال أشرف، بالإضافة إلى البطلة الأولمبية، قائلًا: «لو إنتي معاهم يبقى أجمل من كده مفيش، والحاجة اللي إنتي عايزاها استأذنك إننا نجيبها».

ووجه الرئيس السيسي التحية لوالد ووالدة فريال أشرف، قائلًا: «أنتتم أدخلتم علينا السعادة والفرحة، أشكركم وأشكر جهدكم، وطبعا استأذنك أقول بنتي فريال وأشكرها، ألف مبروك يا جميلة، حاجة تشرف وتفرح، مش على مستوى مصر بس، على مستوى المنطقة العربية».

أضاف الرئيس السيسي: «اللعبة دي (الكاراتيه) بالمستوى ده والميدالية دي (الذهبية) كانت حديث الناس كلها في المنطقة العربية»، كما وجه بإطلاق أسماء أبطال مصر الأولمبيين، وخاصة فريال أشرف، على المحاور المرورية الجديدة.

وعن لعبة الكاراتيه، قال السيسي: «اللعبة اللي انتي بتلعبيها دي من أحب وأمتع الألعاب ليّ شخصيًا، أنا لعبتها من سنة 1970 وأنا مهتم بيها جدا، وأتمنى لما ترجعي يبقى فيه اهتمام أكتر من كده بيها، انتي شرفتينا كلنا ورفعتي راسنا، وأنا بجد باشكرك وترجعي بالسلامة انتي وزمايلك».