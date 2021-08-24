7 معلومات عن أول حالة مصابة بمتحور دلتا بلس في مصر: سيدة عمرها 35 عاما

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن اكتشاف أول حالة لاصابة بفيروس كورونا بتحوره «دلتا بلس» سريع الانتشار، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أمس الإثنين، وذلك في الوقت الذي تناشد فيه الوزارة المواطنين للتسجيل بموقع اللقاح من أجل تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

ليس الأشرس بين متحورات كورونا

ونفت وزيرة الصحة اعتبار متحور دلتا بلس أنّه الأشرس بين متحورات فيروس كورونا، ولكنه أسرع في الانتشار، مؤكدة أنّ كل الدراسات أثبتت فعالية اللقاحات مع المتحور «دلتا بلس»، مشددة على أن كل اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعي للقلق أو التوتر.

معلومات حول أول إصابة بمتحور دلتا بلس في مصر

«الوطن» ترصد لكم أبرز 6 معلومات عن أول إصابة بمتحور دلتا بلس في مصر، كما يلي:

1- أول إصابة تم اكتشافها في مصر لمتحور دلتا بلس كانت سيدة.

2- المصابة كان عمرها 35 عاما.

3- أصيبت بمتحور دلتا منتصف شهر يوليو الماضي.

4- الحالة التي أصيبت بمتحور دلتا كانت مسافرة للخارج.

5- حالتها كانت بسيطة للغاية.

6- لم تحتج لنقلها للمستشفى.

7- تشابهت أعراض الإصابة بأعراض دور البرد العادي.

أعراض متحور دلتا بلس

وأكد مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن أعراض فيروس كورونا المتحور «دلتا بلس» في مصر، لا تختلف كثيرًا عن أعراض فيروس كورونا، وتتضمن هذه الأعراض سيلانا في الأنف والتهاب الحلق وصداعا شديدا.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن أعراض فيروس كورونا معروفة للجميع وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمي أو فقدان حاستي الشم والتذوق أو آلام في البطن أو آلام في العظام أو الصدر، مشددًا على أن أعراض فيروس كورونا لم تتغير، مؤكدًا أن شكل الأعراض هو الذي تتغير، حيث أصبحت مدة ارتفاع درجة الحرارة في الجسم طويلة والكحة أصبحت ببلغم معها.