«الخشت» و«الهلالي» في حوار مفتوح اليوم مع طلاب جامعة القاهرة حول بناء الإنسان

تشهد جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاضرة مشتركة بين الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة؛ للحديث عن «بناء الإنسان وتطوير العقل المصري».

ويأتي ذلك ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذي بدأته الجامعة من 21 أغسطس ويستمر حتى 14 سبتمبر المقبل، في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا.

ويعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح، يجيب فيه المحاضرون على تساؤلات الطلاب في الموضوعات المختلفة التي تشغلهم، بما يعزز لدى الشباب لغة الحوار والانفتاح على القضايا المعاصرة وإثراء فكر الشباب، من خلال تفاعلهم مع كوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء الذين يستضيفهم معسكر قادة المستقبل، وفق بيان الجامعة.

يذكر أن معسكر قادة المستقبل يضم برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء؛ لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب، ويضم المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة.

وفي سياق منفصل، تواصل جامعة القاهرة، استقبال طلاب الثانوية العامة 2021 لتسجيل رغبات المرحلة الأولى للجامعات 2021، وذلك بمعامل التنسيق الإلكتروني التي خصصتها الجامعة بـ3 أماكن مختلفة وهي كليات الزراعة والهندسة والحاسبات من خلال توفير ما يقرب من 300 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب بالمرحلة الأولى؛ تنفيذا لتوجيها وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.