تفاصيل إعداد قاعدة بيانات تلقيح المعلمين: يؤسسها فريق التطوير التكنولوجي

كشفت مجموعة من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات عن تفاصيل إعداد قاعدة بيانات أساسية خاصة بتطعيم المعلمين بلقاح كورونا، خاصة بعد اجتماع الدكتور رضا حجازي، أمس، مع المديريات، مشدداً على ضرورة الاسراع في تطعيم جميع المعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

«تعليم الجيزة» تنتهي من تطعيم 15171 معلما بالجرعة الأولى للقاح كورونا

وأكّد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أنَّ قاعدة البيانات الأساسية تهدف إلى حصر جميع المعلمين الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد والمعلمين المستهدفين وكذا الإداريين، موضحاً أنَّ القاعدة يتمّ تأسيسها من قبل فريق التطوير التكنولوجي بالمديرية.

وأضاف «الجيار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قاعدة البيانات تعتبر وسيلة تواصل فعّالة بين المديرية ووزارة التربية والتعليم، موضحاً أنَّها تشمل معلمي كل إدارة تعليمية بالتفصيل، لافتاً إلى أنَّه تمّ تطعيم 15171 معلم بالجرعة الأولى وتطعيم 14198 بالجرعتين.

من جهته، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنَّه يجرى حالياً تطعيم جميع المعلمين بالمديرية، موضحاً أنَّه تمّ إعداد قاعدة بيانات أساسية لجميع المعلمين الذين تمّ تطعيمهم وحصر أعداد المستفدين من التطعيم خلال الفترة الحالية.

«تعليم سوهاج» تنتهي من تطعيم 6 آلاف معلم بلقاح كورونا

وفي سياق متصل، أكّد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنَّ قاعدة البيانات المقصود بها كل من يعمل داخل مديرية التربية والتعليم، وجميع المعلمين بكل إدارة على حده، موضحاً أنَّه تمّ التنسيق مع الطب الوقائي من يوم لتطعيم المعلمين اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل 25 أغسطس الجاري.

وأضاف «أبوزيد» في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ عدد المعلمين بالمديرية نحو من 87 ألف معلم مقسمين على الإدارات المختلفة، وتمّ تطعيم نحو 6 آلاف معلم، موضحاً أنَّ قاعدة البيانات تشمل المعلمين الذين حصلوا على اللقاح والذين لم يحصلوا عليه.