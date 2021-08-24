بدء فعاليات الدورة الثانية لبرنامج تأهيل الترشح لعمادة الكليات ببنها

أنطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية «القيادة والتأثير»، لبرنامج تأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها والتي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة للراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية وتستمر حتى يوم الخميس 26 أغسطس الجاري، حيث افتتح الدورة، الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها.

وزير التعليم الأسبق ورئيس الجامعة الأسبق أبرز المحاضرين في الدورة

يشارك في الدورة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق بمحاضرة عن التخطيط الاستراتيجي، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق بمحاضرة عن فن القيادة الجامعية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها السابق لشئون التعليم والطلاب السابق بمحاضرة عن التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمحاضرة عن الجوانب المالية والإدارية بالجامعة، والدكتور اشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقاضي سابقا بمحاضرة عن الجوانب القانونية في الجامعات.

الدورة يشارك فيها 27 أستاذا من مختلف الكليات

وقال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات إن الدورة التدريبية تأتي في ضوء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح العمداء وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشيح، حيث يعد حضور هذا البرنامج التدريبي أحد متطلبات التقدم لشغل وظيفة عميد كلية، مشيرا إلى أن الدورة التدريبية يشارك فيها نحو 27 متدربا ويستمر التدريب على مدار 3 أيام بإجمالى 18 ساعة تدريبية.