ضبط تاجر عملة جمع 60 ألف دولار بالاشتراك مع آخر

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، أنّ شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الدقهلية، جمعا مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما، والذي يتردد على تلك الدولة للعمل بها، وأرسلها للثاني من خلال حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال أو أحد المصارف بالمنصورة.

وتابعت الإدارة في بيان عن وزارة الداخلية، أنّ المتهم الثاني يستلم الأموال ويستبدلها بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ويسلّمها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

بلغ حجم تعاملات المتهمين 60 ألف دولار

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه بالاشتراك مع الآخر، وتبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ 60 ألف دولار أمريكي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.