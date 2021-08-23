غدا.. العرض الخاص لفيلم «200 جنيه» بإحدى سينمات أكتوبر

يستعد أبطال فيلم 200 جنيه للاحتفال غدا بالعرض الخاص للفيلم، استعداد لطرحه في السينمات، حيث البداية من إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام.

أبطال فيلم «200 جنيه»

فيلم 200 جنيه هو تجربة سينمائية مختلفة، ويضم عددا كبيرا من النجوم وعلى رأسهم ليلى علوي وإسعاد يونس وأحمد السقا وأحمد زق وأحمد السعدني وإيمان العاصي ودينا فؤاد وبيومي فؤاد وغادة عادل ومي سليم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

فكرة فيلم «200 جنيه»

تدور فكرة فيلم «200 جنيه» حول ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر باختلاف مستوياتهم الاجتماعية، ويتم من خلالها استعراض مشاكل وقصص مختلفة لأبطال الفيلم وكل هذا يدور في إطار كوميدي تراجيدي.

دعاية فيلم «200 جنيه»

ومنذ اللحظة الأولى لبدء الدعاية لفيلم «200 جنيه» حرص الفنانون على أن تكون دعايته بشكل مختلف، حيث ظهر عدد من الأبطال من خلال صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا صورا لهم مع 200 جنيه ليشوقوا الجمهور من خلالها.

الأغنية الدعائية للفيلم

وتم اختيار المطرب أحمد سعد، ليقدم الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم تحت عنوان «200 جنيه»، وبالفعل تم طرحها منذ أيام قليلة بعدما تمكن سعد من حل الأزمة التي حدثت له مع شركة الإنتاج.

كان الفنان أحمد سعد كان قد كشف عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» أن شركة الإنتاج غضبت من الـ«بوستر» الذي طرحه للأغنية على صفحته الخاصة التي ظهر فيه بحجم أكبر من باقي الأبطال وهذا تسبب في تأجيل الأغنية وطرحها بعد الموعد المحدد لها.

يذكر أنه من المقرر طرح فيلم «200 جنيه» في جميع دور العرض ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس.