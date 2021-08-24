الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة 2021.. منها تربية وسياحة وفنادق

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة 2021، موضحة أنه جرى تخصيص 10% من الكليات والمعاهد في مختلف الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية، مؤكدة أنه فتحت الكثير من البرامج المميزة بمختلف الكليات، التي تؤهل الطلاب لسوق العمل، لكونها تهتم بالنواحي التطبيقية العملية بجانب الدراسة النظرية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة 2021 بالإضافة إلى المعاهد:

- كليات التربية.

- المعاهد الفنية الصحية.

- كلية التجارة «انتساب موجه» بمحافظة دمياط.

- كليات السياحة والفنادق.

- معهد فني صحي طنطا.

- معهد فني صحي الزقازيق.

- معهد فني صحي المنصورة.

- معهد فني صحي جنوب الوادي.

-معهد فني صحي الإسكندرية.

- معهد تكنولوجيا الإدارة بورسعيد.

- المعاهد العليا للدراسات النوعية.

- المعاهد العليا للدراسات والحاسبات الآلية.

- معاهد السياحة والفنادق.

- المعاهد الفنية التجارية.

- المعاهد العليا للدراسات التعاونية.

- معاهد الدلتا العالي للحاسبات.

- الجامعة العمالية وفروعها.

- معاهد السكرتارية.

- معاهد نظم المعلومات.

- معاهد الفراعنة العالي.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق.

-معاهد اللغات والترجمة.

- معاهد الألسن.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

- معاهد العلوم الإدارية.

- معاهد طيبة العالي للنظم والمعلومات.

- معاهد طيبة العالي لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد القاهرة الجديدة للحاسب.

- معهد الوادي للعلوم الإدارية.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة.

- معهد العبور العالي بلبيس الشرقية.

- المعهد العالي للحاسبات.

- معهد طيبة العالي.

- المعهد العالي لنظم المعلومات.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

- المعهد العالي للحاسب الآلي.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي، أنه حددت أماكن إضافية لطلاب التقسيم في تنسيق المرحلة الأولى، موضحة أن هذه الأماكن لا تؤثر إطلاقا على الأماكن المتاحة والمحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام في الشعبتين العلمية والأدبية.

وأضافت الوزارة، أنه ستحدد أماكن إضافية لطلاب التقسيم في جميع مراحل التنسيق المقبلة، بشرط ألا تؤثر على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة، مؤكدة أنها حريصة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة.