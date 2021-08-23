القوى العاملة: تحصيل 400 ألف جنيه مستحقات مصري وافته المنية بالسعودية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية، في الحصول على مستحقات طبيب بشري كان يعمل بإحدى مستشفيات الدمام المركزي بالرياض، ووافته المنية وهو على رأس العمل، حيث بلغت مستحقاته 95 ألفا و588 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 399 ألفا و558 جنيها تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات الطبيب المصري المتوفي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

من جهته، أوضح الملحق العمالي كريم أبو السعود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض - في تقريره للوزير - أن المرحوم "ع . م. م" وافته المنية وهو على رأس العمل بمستشفى الدمام المركزي، حيث كان يعمل بمهنة طبيب بشري، وذلك بعد إجراء عملية قلب مفتوح بذات المستشفى، ونجح المكتب بعد التواصل مع إدارة المستشفى في الحصول على مستحقات الطبيب المتوفي، وبلغت 95 ألفا و588 ريالا، حولتها المستشفى لدى مصرف الرجحي، وتم إيداعها لدى حساب ورثة المصريين المتوفين بالرياض، وتم إرسال المبلغ المستحق إلى ذوي المتوفى بإيداعه في حساب بنك ناصر الاجتماعي.