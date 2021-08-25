لطلاب الثانوية العامة.. خريطة الجامعات الخاصة 2021 في مصر ومقراتها

مع الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، يلجأ الكثير من الطلاب في الالتحاق بالجامعات والمعاهد الخاصة، إذ نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، الجامعات الخاصة التابعة للوزارة والمشاركة في التنسيق الإلكتروني والتي يصل عددها إلى 26 جامعة، يمكن للطلاب الاختيار من بينهم حسب الموقع الجغرافي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» الجامعات الخاصة المشاركة في التنسيق الإلكتروني والتي يصل عددها إلى 26 جامعة، وتشمل:

الجامعات الخاصة في مصر

- جامعة مصر الدولية

وتقع الجامعة في الكيلو 69 من طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي في (مدينة العبور) بمحافظة القليوبية.

- الجامعة الألمانية بالقاهرة

تقع الجامعة في التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - بجوار جامع السويدي وقرية أرابيلا السكنية.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة

وتوجد جامعة أكتوبر الحديثة في محور 26 يوليو- طريق المحور- تقاطع طريق الواحات - مدينة 6 أكتوبر.

- جامعة الأهرام الكندية

وتقع جامعة الأهرام الكندية في مجمع البنوك، المنطقة الصناعية الرابعة، 6 أكتوبر، الجيزة.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ويقع مقر الجامعة في الحي المتميز، 6 أكتوبر، الجيزة.

- جامعة المستقبل

أما مقر جامعة المستقبل فتقع في شارع التسعين، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة.

- الجامعة المصرية الروسية

ومقرها في مدينة بدر، طريق السويس، القاهرة.

- جامعة 6 أكتوبر

ومقر جامعة 6 أكتوبر في المحور المركزي، مدينة 6 أكتوبر، الجيزة.

- جامعة النهضة

ومقر جامعة النهضة في طريق المرور، شرق النيل، بني سويف.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

تقع الجامعة في الطريق الساحلي الدولي، أمام المنطقة الصناعية، الدقهلية.

- الجامعة الفرنسية في مصر

ومقرها في الكيلو 21، طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، القاهرة.

- الجامعة البريطانية في مصر

ومقرها في مدينة الشروق، طريق السويس، القاهرة.

- جامعة سيناء

ويقع مقر الجامعة في القنطرة الشرقية، الإسماعيلية.

- جامعة النيل

ويقع مقر الجامعة في ميدان جهينة، على ممر 26 يوليو، الشيخ زايد، الجيزة.

- جامعة فاروس

وتقع الجامعة في شارع قنال المحمودية، سموحة، الإسكندرية.

- الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

وتقع الجامعة في 33 شارع المساحة، الدقي، الجيزة.

- جامعة هليوبوليس

وتقع جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة في طريق القاهرة بلبيس الصحراوي، متفرع من طريق الإسماعيلية الصحراوي، القاهرة.

- جامعة بدر

تقع في الحي المتميز، المنطقة الترفيهية، مدخل مدينة بدر، القاهرة.

- جامعة دراية

تقع في ميدان جامعة دراية، الحي السادس، المنيا الجديدة، المنيا.

- جامعة الجيزة الجديدة

تقع جامعة «نيو جيزة» في الكيلو 22، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

وتقع الجامعة الحديثة في الهضبة الوسطى، المقطم، القاهرة.

- جامعة حورس

وتقع جامعة حورس في الطريق الساحلي الدولي دمياط الجديدة - مصر، دمياط الجديدة، دمياط.

- الجامعة المصرية الصينية

ومقر الجامعة في شارع جسر السويس، مساكن أبو غزالة، خلف كوبري التجنيد، جسر السويس، القاهرة .

- جامعة سفنكس

ومقرها في منطقة الخدمة الإقليمية، أسيوط الجديدة، محافظة أسيوط ، مصر.

- جامعة ميريت

وتقع الجامعة في منطقة الكوامل بسوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج.

- جامعة السلام

وتقع جامعة السلام في تقاطع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي مع إبيار ديما كفرالزيات - محافظة الغربية.

خطوات التقديم على نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنّ خطوات التقديم للتنسيق تتمثل في الآتي:

- بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، يُسمح للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الفنية، الأزهرية) بالدخول على مـصة التنسيق الإلكتروني cpnu-admission.edu.eg، ويقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسئوليته الخاصة.

- عندما تظهر للطالب استمارة تنسيق إلكترونية يُسمح له بتسجيل 25 رغبة.

- يظل النظام مفتوحًا لمدة 3 أيام، ويستطيع الطالب من خلالها تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة، يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات.

- بعد ذلك يظهر للطالب على بريده الإلكتروني استمارة قبول محدد بها اسم الكلية التي تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.