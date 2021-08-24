طبيب مناعة يرد على 10 شائعات حول لقاحات كورونا

قال الدكتور هاني إسحق شحاتة، إخصائي الروماتيزم والمناعة بالمنيا، إن هناك شائعات يروجها غير المتخصصين حول لقاحات كورونا تصيب العامة بالهلع والإحجام عن التطعيم.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الشائعات المنتشرة حول تطيعمات كورونا 10 شائعات هي:

الشائعة الأولي: اللقاحات أنتجت سريعا قبل دراسة فاعليتها وأمانها على البشر

الرد: عائلة فيروسات كورونا بدأت تصيب البشر في أوائل الستينات مرورا بفيروسات SARS و MERS وطوال 60 عاما بذل العلماء جهدا للحصول على الفيروسات وتجارب اللقاحات والأدوية عليها كما أن جميع الشركات المنتجة للقاحات حصلت على موافقات الاستخدام الطارئ للطعوم بالتوازي مع استمرار دراساتها على كفاءتها وأمانها

الشائعة الثانية: اللقاحات تسبب أمراضا على المدى البعيد

الرد: لا توجد تقنية تستطيع التنبؤ بمضاعفات محتملة للطعوم بعد سنوات قادمة ولكن تتم متابعة الآثار الجانبية خلال فترة شهرين بعد التطعيم.

الشائعة الثالثة: الطعوم تنقل العدوى للبشر

الرد: مستحيل ذلك لأن الطعوم لا تحتوي على فيروس حي، لكن محتمل جدا حدوث أعراض جانبية كأي دواء له مضاعفات، فوارد جدا حدوث عدوى اختراقية بسبب السلالات الشرسة مثلا متحور دلتا، ودلتا بلس خاصة لمن لم يكملوا برنامج التطعيم أو من لا يلتزم بالإجراءات الوقائية كالكمامة والتباعد والتطهير .

الشائعة الرابعة: لا داعي لتطعيم من أصيب بكورونا مسبقا

الرد: الجسم يكون أجساما مناعية بعد العدوى قد تستمر كذاكرة مناعية لفترة لا تزيد عن 6 أشهر، لذا فالمناعة المكتسبة بالتطعيم هامة جدا، ويفضل التطعيم عقب التعافي من الأعراض البسيطة والمتوسطة بـ 10 أيام وعقب التعافي من الأعراض الشديدة بـ 20 يوما.

الشائعة الخامسة: التطعيم خطر على ذوي الأمراض المزمنة كالقلب والسكر والكلى والأورام

الرد: هناك طعوم آمنة جدا مثل السينوفارم والسنوفاك وفايزر وموديرنا وسبوتنيك، أما طعوم استرازينيكا وجونسون أند جونسون يفضل متابعة طبية عقب التطعيم وإعطاء مسيلات دم تجنبا لجلطات الدم المحتملة.

الشائعة السادسة: مرضى الأورام ونقص المناعة لن يستفيدوا من التطعيم

الرد: اتجهت دول أوروبا وأمريكا لإعطائهم جرعة ثالثة منشطة من لقاح فايزر أو موديرنا أو استرازينيكا لتطوير المناعة المكتسبة لديهم وأصدار وفرة من الأجسام المضادة

الشائعة السابعة: التطعيم يشوه شفرتنا الوراثية DNA

الرد: غير صحيح، فالقادر على ذلك حرفيا هو فيروس كورونا الذي يقتحم الخلايا ويدمر النواة، أما الطعوم بما فيها المصنعة بتقنية mRNA مثل فايزر وموديرنا فهي غير قادرة على الاقتراب من النواة.

الشائعة الثامنة: الطعوم تسبب العقم

الرد: غير صحيح فلا توجد دراسة تؤكد ذلك.

الشائعة التاسعة: التطعيم لا يلائم الأطفال والحوامل والمرضعات

الرد: الحوامل والمرضعات مسموح لهن بلقاحات فايزر أو موديرنا، أما الأطفال فمسموح لتطعيم الفئة الأكبر من 12 سنة بلقاحات فايزر أو موديرنا.

الشائعة العاشرة: لا داعي للكمامة والتباعد والإجراءات الوقائية بعد التطعيم..

الرد: غير صحيح، فالتطعيم جنبا إلى جنب مع الإجراءات الوقائية يمثلان معا طوق النجاة خاصة مع احتياج متحور دلتا ودلتا بلس أكثر من ١٤٠ دولة بما فيهم مصر.