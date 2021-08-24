إصابة شاب وشقيقته إثر حادث اصطدام مركب بـ«جيت اسكي» في مطروح

أصيب شاب وشقيقته في حادث اصطدام مركب بـ«جيت اسكي»، بشاطئ الأبيض غرب مدينة مرسى مطروح، اليوم، وجرى انتشال المصابين من البحر قبل غرقهما، ونقلهما بسيارة إسعاف إلى مستشفى مطروح العام.

مستشفى مطروح تستقبل شاب وشقيقته مصابين في حادث تصادم مركب بمطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، «شروق خيرت السيد عبدالحميد الشيمي 23 سنة، من الإسكندرية، مصابة بكسر مضاعف في يدها اليسري، وشقيقها مصطفى خيرت السيد عبدالحميد الشيمي، 32 سنة من الإسكندرية، مصاب باشتباه كسر في مفصل الكتف الأيسر»، وجارى استكمال الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم، من خلال فريق الطوارىء بمستشفى مطروح العام، وإجراء التدخل الجراحى اللازم وتقديم العلاج.

شرطة الحماية المدنية تعاين حادث تصادم مركب بـ«جيت اسكي»

وإنتقلت شرطة الحماية المدنية بمطروح من خلال وحدة الشرطة النهرية، المسئولة عن متابعة المراكب بمطروح لإجراء معاينة للحادث في شاطئ الأبيض ورفع تقرير مفصل بأسبابه للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.