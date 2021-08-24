تدشين مشروع صرف قرية المخادمة بتكلفة 44 مليون جنيها في قنا

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، اليوم الثلاثاء، مشروع صرف صحي متكامل المخادمة، ضمن خطة محافظة قنا بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبتمويل من البنك الدولي.

وقال أحمد الدويك، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إن هذا المشروع يعد خدمة للقرية وعلى الجميع التعاون لإنجاح المشروع.

مده المشروع 12 شهرا بتكلفة 44 مليون جنيه

بينما أوضحت فاطمة محمد، مسئول المشاركة المجتمعية بشركه مياه الشرب والصرف الصحي، إن مده المشروع 12 شهرا وهذا وقت قياسي وتكلفة المشروع 44 مليون جنيه، وهي مخصصات ضخمة من الدولة لدعم الصعيد، وعلينا جميعا التعاون لأنهاء المشروع في الوقت المخصص له.

وأضافت الدكتورة داليا إبراهيم، خبير مشاركه مجتمعية، إن هناك عدة آليات للتواصل مع إدارة المشروع وتقديم أي مقترحات منها صندوق الشكاوى بمقر المشروع في القرية ويتم فحصه بشكل دوري، إلى جانب اللقاءات مع الأهالي لقياس مدي الرضا عن الأعمال المنفذة.

الأهالي تبرعوا بأرض مساحتها 900 متر لإنشاء محطة الرفع

وتقدم فراج الوحش، رئيس مجلس قروي القناوية، بالشكر لأهالي المخادمة على دعمهم للمشروع حيث تبرعوا بأرض مساحتها 900 متر، لعمل محطه الرفع، وهذا مؤشر على الوعي لدي أهالي القرية بأهمية دور المشاركة المجتمعية في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وكانت محافظة قنا، افتتحت العديد من مشروعات الصرف الصحي ضمن خطة الدولة لتوصيل الصرف الصحي لقرى المحافظة بدعم من البنك الدولي الذي يدعم محافظتي قنا وسوهاج بـ500 مليون دولار.