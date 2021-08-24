طالبان تدعو البنوك للعمل من الغد

طلبت حركة طالبان العاملات في القطاع الحكومي الأفغاني، بالبقاء في المنزل حتى استقرار الوضع الأمني، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية»، في الوقت الذي أعلنت فيه أن البنوك في أفغانستان ستستأنف عملها يوم غد الأربعاء، وذلك عقب توقفها بعد سيطرة الحركة على البلاد.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الثلاثاء: «ستستأنف جميع البنوك في البلاد، بما في ذلك البنك المركزي، عملها اعتبارا من يوم غد. لقد قمنا بالأعمال التحضيرية المناسبة. نحث موظفي هذا القطاع على العودة إلى وظائفهم»، حسبما نقلت قناة Ariana News TV.

طالبان تُعين حاكم لمصرف أفغانستان

وأعلنت حركة طالبان، أمس، عن تعيين حاكم بالنيابة لمصرف أفغانستان بغرض «تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس»، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويأتي هذا التعيين الجديد، ليضاف لتعيينات أخرى تمت اليوم، إذ عينت حركة طالبان وزيرا جديدا للمالية ورئيسا للمخابرات، ووزير داخلية بالوكالة.