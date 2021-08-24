جامعة كوفنتري بالعاصمة الإدراية تبدأ تطعيم طلابها ضد كورونا (صور)

‎أعلن الدكتور محمود علام، رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري البريطانية في مصر، ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة، بدء تطعيم لقاح كورونا لأفراد الجامعة المستضافة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بجامعات المعرفة الدولية، حرصا على صحة وسلامة طلاب وموظفي الجامعة، خاصة مع بداية العام الدراسي 2021/ 2022.

جامعات المعرفة الدولية المستضيفة فرع جامعة كوفنتري تبدأ تطعيم طلابها ضد كورونا

‎وبدأت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، حملة لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين اليوم الثلاثاء، وذلك بلقاح أسترازينكا، المضاد لفيروس كورونا، والمعتمد من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، من خلال الأطقم الطبية القائمة على عملية التطعيم، في إطار جهود الدولة للحد من انتشار العدوى بالفيروس، وبإشراف من وزارة الصحة المصرية.

وأقدم وفد طبي، على تطعيم عدد من الأساتذة والطلاب والموظفين، وذلك في ظل خطة الدولة لحماية كل مواطنيها، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تلقي اللقاح، وحرص الدولة على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين، حفاظا على صحة وسلامة الشعب المصري.

‎وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمود علام، رئيس الجامعة المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري البريطانية في مصر، إنه تيسيرا على أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين بالجامعة، تقرر توفير لقاح فيروس كورونا المستجد، بصورة فورية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وتوجه رئيس الجامعة، بالشكر والتقدير لمسئولي وزارة الصحة والسكان على الدعم المقدم لتطعيم الطلاب والعاملين بالمؤسسة.

وأشار إلى أنه جرى البدء بإعطاء الجرعة الأولى من لقاح استرازينكا، المضاد لفيروس كورونا، لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، على أن يتم إعطاء الجرعة الثانية لاحقًا، مشددًا على أن الجامعة مستمرة في مراعاة كل الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة الطلاب.

‎ومن الجدير بالذكر، أن فرع جامعة كوفنتري البريطانية في مصر، يستقبل أوراق التقديم من طلاب الثانوية العامة المصرية، والشهادات الأجنبية مثل الدبلومة الأمريكية، والبريطانية، والألمانية، والفرنسية، والشهادات العربية، وغيرها، وذلك وفقا لشروط التقديم والقبول المحددة من قبل الجامعة الأم في بريطانيا، والتي يلتزم بها فرع الجامعة بالقاهرة.