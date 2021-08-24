باقي ساعات لغلق التسجيل.. خطوات تعديل رغبات طلاب الثانوية العامة 2021

ساعات قليلة وينتهي تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021، إذ تم فتح باب تسجيل الرغبات السبت الماضي، 21 أغسطس، ويستمر لمدة 5 أيام متواصلة، تنتهي غدا الأربعاء، 25 أغسطس، وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقبل ساعات من غلق باب تسجيل الرغبات، قد يرغب بعض الطلاب في تعديل الرغبات الخاصة بهم أو إضافة رغبات جديدة أخرى، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تعديل رغبات الطالب أو إضافة رغبات أخرى جديدة، وفق الموقع الرسمي للتنسيق، كالتالي:

خطوات تعديل رغبات الثانوية العامة إلكترونيا

- يدخل الطالب على الموقع الرسمي للتنسيق، الذي سبق له وقام بتسجيل الرغبات به من خلاله من هنا.

- ثم تظهر أمام الطالب قائمة يتطلب من خلالها إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب الموجود على استمارة النجاح.

- وتظهر بعد ذلك جميع البيانات الخاصة بالطالب مثل اسمه ومجموعه وقائمة الرغبات التي قام بإدخالها من قبل.

- ويضغط الطالب الراغب في تعديل رغباته بالضغط على «تعديل».

- ثم يقوم الطالب بعد ذلك بتعديل ترتيب الكليات حسب رغبته في الالتحاق بهم، كما يمكن للطالب ان يقوم بإضافة رغبات أخرى.

- وبعد انتهاء الطالب من التعديل، يقوم بعد ذلك بالضغط على الأيقونة الخاصة بـ«حفظ»، حتى يتم حفظ الرغبات التي تم تعديلها على موقع التنسيق قبل غلق التسجيل.

- وبعد التأكد من أن الرغبات التي قام الطالب بتعديلها تم تسجيلها، على موقع التنسيق، تظهر أمام الطالب رسالة نصية على الشاشة، تفيد بأنه تم تعديل الرغبات الخاصة به والتي سبق وقام بتسجيلها من قبل.

- وفي حالة رغبة الطالب في طباعة استمارة الرغبات الخاصة به بعد تعديلها، يمكن الضغط على «طباعة» حتى يتم طباعة تلك الاستمارة.