«حدائق أكتوبر» يشن حملة لإزالة مخالفات تغيير النشاط بـ«أبناء الجيزة»

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنّه جرى شن حملة جديدة لإزالة المخالفات الخاصة بتغيير النشاط بمنطقة أبناء الجيزة، وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف وغلق النشاط المخالف تماما.

وأوضح مصطفى، أنّ الحملة نٌفذت تحت إشراف المهندس محمد عبدالله، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبمشاركة إدارات التنمية والأحياء والأمن بالجهاز، استكمالا لما بدأه جهاز المدينة الفترة الماضية من إزالة لجميع المخالفات والظواهر العشوائية.

لا تهاون مع المخالفات خاصة التعدي على أملاك الدولة

وأكد المهندس محمد مصطفى، أنّه لن يتم السماح بتنفيذ أي مخالفات، خاصة التعدي على أملاك الدولة والطرق العامة ومخالفات تغيير النشاط، وسيتم التعامل مع جميع المخالفات بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتكثيف الحملات ليلا ونهارا للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.​