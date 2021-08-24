مساعدات غذائية من «مستقبل وطن» للأكثر احتياجا في أبو زنيمة بجنوب سيناء

وزعت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بكافة الوديان التابعة لمدينة أبو زنيمة، تحت رعاية النائب جيفارا محمد الجافي، أمين الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس الشيوخ.

وقال محمد جير، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، إنه جرى توزيع 200 شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بالوديان والتجمعات البدوية كمرحلة أولى، وتضم كل شنطة مكرونة، أرز، شاي، سكر، زيت، دقيق، وذلك مساهمة من الحزب ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف هذه المناطق.

وأكد أمين العمل الجماهيري بالمحافظة أنه سيجري توزيع كميات أخرى من المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.

مستقبل وطن مستمر في جهوده لمساندة الدولة

وأشار أحمد عياد، أمين العمل الجماهيري بمدينة أبوزنيمة، إلي أن الحزب مستمر في جهوده لمساندة الدولة في شتى المجالات، ومساندة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب «مستقبل وطن» لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق المبادرات، وتنظيم الفعاليات، لتلبية احتياجات المواطنين، وللتخفيف عنهم في إطار مبادرة «حياة كريمة».

انطلاق الموسم الثالث من «دوري مستقبل وطن»

وفي وقت سابق، افتتحت أمانة الحزب بجنوب سيناء فاعليات الموسم الثالث من «دوري مستقبل وطن»، تحت إشراف أمين التنظيم، ياسر عرفات، واللجنة المنظمة للبطولة بالمحافظة، وبرعاية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وانطلقت مباراة الافتتاح من مدينة رأس سدر، بين فريقي «أبو صويرة» و«وادي سدر»، وانتهت بفوز الفريق الأول بنتيجة 5 أهداف دون مقابل.

وفي مدينة طور سيناء، انطلقت المباراة الافتتاحية لفرق المدينة المشاركة في البطولة بين فريقي «محمود الحداد» و«الشباب»، وانتهت بفوز فريق الأخير بهدف نظيف، وجاءت المباراة قوية، حيث شهدت ندية كبيرة بين الفريقين

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن دوري «مستقبل وطن» يستهدف المرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة، في كافة مدن وقرى المحافظة، وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس الحالي حتى 20 سبتمبر المقبل، تحت شعار «خلي موهبتك تتكلم».

وقال محمد جبر، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، إن دوري «مستقبل وطن» يُقام على مرحلتين، تبدأ بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضية المشاركة على مستوى المدن والقري المختلفة، بينما تقام منافسات المرحلة الثانية على مستوى المحافظة لتحديد المراكز الأولي.