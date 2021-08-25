مساحات من 106 أمتار.. تفاصيل «سكن مصر للإسكان المتوسط» بالقاهرة الجديدة

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، عبارة عن تجمع عمراني محاط بسور شجري وبوابات للأمن، مشيرا إلى أن المساحات الخاصة بالوحدات السكنية الجاري طرحها، تبدأ من 106 م وتصل إلى 118 متر مربع، بينما تتكون العمارة من طابق أرضي + 5 طوابق متكررة، ويتمتع الملاك بحصة في الأرض، منوها بأن جميع العمارات لا تحتوي على أسانسير باستثناء منطقة واحدة فقط، وجميع الوحدات تشطيب كامل.

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالى أبرز تفاصيل طرح الجديد وهي كالآتي:

1- إجمالي عدد الوحدات 17304 شقة موزعة على 10 مناطق.

طرح أول وحدات سكنية بمشروع سكن مصر خلال سبتمبر2017

2 - تم طرح المرحلة الأولى من مشروع سكن مصر خلال سبتمبر 2017، ويضم المشروع 16808وحدة سكنية في القاهرة الجديدة، وكان سعر المتر آن ذاك يتراوح ما بين 4740 جنيها ، إلى 4960 جنيها.

3 - وفي يوليو 2018، تم طرح المرحلة الثانية بعدد 8928 وحدة سكنية، وسعر المتر كان 6650 جنيها، وفي يناير 2019، تم طرح مرحلة تكميلية للمرحلتين السابقتين بعدد 2989 وحدة سكنية، وسعر المتر كان 6650 جنيها.

4 - وفي سبتمبر 2019، تم طرح المرحلة الرابعة بعدد 456 وحدة سكنية في منطقة جديدة و هي ( المنطقة الثالثة بمنطقة المعارض - طريق القطامية العين السخنة) وهي العمارات الوحيدة التي تحتوي على أسانسير في مشروع سكن مصر القاهرة الجديدة، وكان سعر المتر آن ذاك 7655 جنيها، وفي يناير 2020، تم طرح المرحلة الخامسة بعدد 2120 وحدة سكنية جديدة، وكان سعر المتر يبلغ 7655 جنيها، وفي مايو 2020، تم طرح المرحلة السابعة بعدد 1756 وحدة سكنية بسعر، 7655 جنيها للمتر.

5 - وفي شهر يوليو 2020 تم طرح الإعلان الأول تبع صندوق الاسكان الاجتماعي بعدد 203 وحدات سكنية، كان سعر المتر 7655 جنيها، وفي نوفمبر 2020 تم إتاحة خدمة الإستبدال بين الوحدات السكنية، بحيث يتنازل العميل عن وحدته السكنية المخصصة له، ثم يختار وحدة سكنية أخرى بنفس المشروع، بمصاريف إستبدال 5000 جنيه، وتم طرح 1488 شقة للاستبدال، وكان سعر المتر ثابت بـ 7655 جنيها.

6 - منذ هذا التاريخ لم يتم طرح وحدات لسكن مصر القاهرة الجديدة حتى الآن، ومن المنتظر، أن يتم طرح الوحدات السكنية بالمشروع، طبقا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عبر فروع بنك التعمير والإسكان بالمدن الجديدة ومحافظات الجمهورية، حيث تضم كراسة الشروط تفاصيل الطرح الجديد من حيث الأسعار والمساحات .

مصادر: توقعات بثبات سعر الوحدات السكنية المقرر طرحها بالمشروع عند 7655 جنيها للمتر

وأوضحت مصادر خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ «الوطن» أنه من المتوقع ثبات سعر الوحدات السكنية المقرر طرحها بالمشروع عند 7655 جنيها، وأن يتم طرح الوحدات السكنية المتبقية من مسلسلات «2و3و5و6».

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة كان قد أعلن، أنه سيتم طرح وحدات سكنية شاطئية وساحلية متنوعة بعدة مدن مختلفة، تلبية لرغبات المواطنين ولتوفير السكن المناسب لجموع المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، بمشروعات الوزارة « جنة، دار مصر، سكن مصر» وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.