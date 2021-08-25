حظك اليوم برج الثور الأربعاء 25-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتمسك برأيه دائمًا لدرجة تصل للعند، لكنه على الجانب الآخر صبور، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وحافظ على صحتك وسلامتك، ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

احترس وحاول أن تحافظ على اتزانك النفسي، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.