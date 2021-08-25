حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 25-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء اجتماعي ويحب أصدقائه بشكل كبير، لكن أبرز عيوبه التشتت والمزاجية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تتحرك الأمور في اتجاه مصالحك وقد تتخذ قرارا حاسما.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء وقد يحيطك الأحباب والأصحاب بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.