حظك اليوم برج السرطان الخميس 26-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يتحمل المسؤولية بشكل كبير، ويكره أن يعتمد على أحد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في مربع برجك.. تذكر أن السرعة لن تفيد إذا أهملت التفاصيل في سعيك لهدفك وتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

يجب أن تكون أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا في حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.