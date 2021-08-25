«المصايف»: تراجع مخالفات الإكراميات بشواطئ الإسكندرية

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن تراجع مخالفات الاكرامية بشكل ملحوظ بشواطئ الإسكندرية بفضل عدم انصياع الرواد والإبلاغ الفوري على أرقام الشكاوى الخاصة بالإدارة.

وقال اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في تصريح صحفي، اليوم، إن المصطافين يساعدون الإدارة من خلال البلاغ الفوري لضبط أي عمليات ابتزاز لهم، وذلك للعمل سويا من أجل قضاء مصيف مميز لجميع رواد الإسكندرية.

وأضاف أن استجابة المصطافين كانت بمثابة تعاونا إيجابيا للحفاظ على نظافة الشواطئ، تزامنا مع نشر صناديق القمامة بجميع الشواطئ و توزيع أكياس القمامة على الرواد بالشواطئ.

مصايف الإسكندرية تتعامل فورياً مع شكاوى المصطافين على شواطئ الإسكندرية

وأكد أن الإدارة مستمرة في المرور اليومي علي الشواطئ للتأكد من الالتزام بأسعار تذاكر الدخول وعدم دفع إكراميات وتحقيق الانضباط بالشواطئ، لافتاً إلى ورود شكوى من أحد متابعي الصفحة بفرض إكرامية على رواد شاطئ تقسيم الملاح وعلى الفور تم المرور على الشاطئ والتأكد من عدم صحة البلاغ.

وأشار إلى تلقي شكوى من أحد رواد شاطئ البوريفاج الشرقي بشأن عدم وجود معدات الشاطئ وتم التحقق منها وعلى الفور تم احضار العمال والتأكد من توفير المعدات بالشاطئ والتنبيه على مستغل الشاطئ بتوفير ادوات الشاطئ لكافة الرواد.

التعامل مع شكاوى رواد شاطئ الزراعيين في العجمي

وأشار إلى أنه بناء علي الشكاوى الواردة من بعض رواد شاطئ الزراعيين بنطاق حي العجمي عن سوء حالة النظافة، تم التواصل مع مسئولي الإدارة هناك وموافاتنا بصور تتناقض مع الشكوي، وأن ما تلاحظ هناك هو تجمعات قمامة لا تخص الشاطئ ولكنها نتيجة إلقاء سكان العمارات المواجهة للشاطئ لها، كما تم التأكد من تقليم الأشجار التي تحجب رؤية البحر.

ضبط «شيش» في شواطئ الإسكندرية

ولفت إلى استكمال تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا حيث تم ضبط و مصادرة بعض الممنوعات وهى عدد 3 شيشة و 3 موقد غاز وشواية بالشواطئ الآتية: «السرايا العام، إدوارد الخراط، أبو هيف المميز، بحرى المميز، الفنار المميز، سيدى بشر المميز».