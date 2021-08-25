جامعة بني سويف: صرف الزيادات المالية للعاملين بدءا من سبتمبر المقبل

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع مديري الكليات، وأمناء الجامعة المساعدين، ومديري عموم الإدارات بالجامعة، وذلك بحضور محمد سليم، أمين عام الجامعة، حيث وجه رئيس الجامعة الشكر لمديري الكليات وجميع العاملين لجهودهم المبذولة خلال فترة الامتحانات وانقضائها دون أي مشاكل أو معوقات، مؤكداً على التزام إدارة الجامعة بصرف الزيادات المالية المتعلقة بحافز الأداء وبدل الجامعة بدءا من سبتمبر المقبل.

آليات إجبارية للحصول على لقاح كورونا

وأكد رئيس الجامعة على وضع آليات إجبارية تلزم جميع المديرين والعاملين بالحصول على اللقاح لأن التطعيم يقلل من حدة الإصابة ويعمل على استمرار الحياة بصورة طبيعية، وأوضح «حسن» أنه سيتم وضع خطة ممنهجة لتطعيم جميع العاملين ثم الطلاب الجدد وعدم دخول الطلاب المدينة الجامعية إلا بعد الحصول على التطعيم، وكذلك منع أي طالب لم يحصل على اللقاح من المشاركة في الأنشطة الطلابية حفاظا على صحة الجميع.

وطالب رئيس الجامعة مديري الكليات بضرورة عودة اختيار الموظف المثالي للمشهد مرة أخرى مع وضع آليات شديدة الحيادية تتسم بالنزاهة والشفافية وأن يتم اختيار الموظف وفقاً لعدد من المعايير المرتبطة بمدى انضباطه في العمل وحسن تعامله مع زملائه والطلاب.

توفير جميع الأدوية

وأشار رئيس الجامعة، أنه تم توفير جميع الأجهزة المطلوبة من ماكينات تصوير وأجهزة الحاسب الألى والتكييفات، وحول ما أثير مؤخراً عن ورود بعض الشكاوى من العاملين حول صيدلية الجامعة المسئولة عن صرف الأدوية، أكد الدكتور منصور حسن أنه تم التشديد على توفير جميع الأدوية وعدم صرف أي أدوية بديلة وسيتم متابعة مستوى أداء الصيدلية بتقارير تقدم مباشرة لرئيس الجامعة.