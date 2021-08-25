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محمود مسلم

ضبط 5130 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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الوطن
03:04 م | الأربعاء 25 أغسطس 2021
الداخلية

الداخلية

واصلت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 5130 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1903 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، 152 مخالفة السير دون تراخيص، 16 مخالفة موقف عشوائي، و24 مخالفة لشروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات في الشوارع.

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