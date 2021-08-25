هل يحق للأخت المطلقة تقسيم المعاش مع أرملة شقيقها؟.. التأمينات تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق لأخت المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى، في حالة طلاقها أو أن تكون غير متزوجة الحصول على جزء من معاشه، من بداية شهر الوفاة، وذلك ردا على سؤال أحد المواطنين عبر الموقع الرسمي للهيئة، قال فيه: «هل الأخت المطلقة يحق لها تقسيم معاش أخيها مع أرملته؟».

وأشارت الهيئة إلى أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يحق للأخت أن تتقاسم معاش شقيقها مع أرملته كالتالي:

- فى حال وجود أرملة للمتوفى تحصل أخت المتوفى غير المتزوجة على 25% من معاش أخيها، وتحصل أرملته على 75% من المعاش.

- في حال عدم وجود أرملة أو أبناء للمتوفى تحصل الأخت على نصف المعاش.

- في حال وجود أكثر من أخت للمتوفى غير متزوجة يحصلن على نصف المعاش ويوزع بينهن بالتساوي.

شروط استحقاق الأخت في المعاش

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن القانون وضع عدة شروط لاستحقاق الأخت للمعاش، كالتالي:

- ألا تكون متزوجة.

- ألا يكون للأخت دخل من أي مصدر يعادل قيمة نصيبها في المعاش أو يزيد عنه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​.

​- ألا يكون للأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عنه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

مستندات الحصول على المعاش

وحددت الهيئة القومية عدة مستندات لتقديمها قبل الحصول على المعاش، تتمثل فيما يلي:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام تقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.