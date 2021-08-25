جراحة في مخ طفلة بالشرقية اغتصبها بائع مناديل وألقاها من مكان مرتفع

أجرى فريق طبي بمستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية عملية جراحية في المخ لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، اليوم الأربعاء، بعدما تعرضت للاغتصاب والاعتداء عليها من قبل «بائع مناديل»، يبلغ من العمر 16 سنة، حيث قام باستدراجها واختطافها واغتصابها داخل عمارة تحت الإنشاء، ثم ألقى بها من مكان مرتفع، مما أدى إلى إصابتها بكسر في الجمجمة وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

إجراء عملية لطفلة تعرضت للاغتصاب بالشرقية

استقبل مستشفى الزقازيق العام الطفلة في حالة حرجة، وقام فريق طبي ضم تخصصات المخ والأعصاب والنساء والتوليد والمسالك البولية، بتوقيع الكشف الطبي عليها، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لها، وتم إجراء عملية جراحية لها بالمخ.

بلاغ بشأن اغتصاب طفلة بالزقازيق

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، من حارس أحد العقارات في مدينة الزقازيق، يفيد بتغيب ابنته الطفلة، 4 سنوات، بعد خروجها للهو بمحيط مكان عمله، وبعد البحث عنها، وجدوها في حالة إعياء شديدة ومصابة بكسور وكدمات مختلفة، وملقاة بإحدى العمارات تحت الإنشاء.

اتهم الأب طفلاً يعمل بائع مناديل، يبلغ من العمر 16 سنة، باستدراج ابنته واغتصابها، وتركها داخل العمارة السكنية قبل أن يلوذ بالفرار، وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين صحة الواقعة.

تم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومراعاة التجديد في الميعاد القانوني.