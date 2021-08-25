أستاذ مناعة: خطورة «دلتا بلس» تكمن في إصابتها للعديد من أجهزة الجسم

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة ببريطانيا، إن متحور فيروس كورونا، دلتا بلس، سريع الانتشار في العدوى بين الشخص والآخر، بالإضافة إلى سرعة الانتشار في جسم الإنسان، حال إصابته بالفيروس، موضحا أن خطورة الفيروس والعدوى، تكمن في إصابتها للعديد من أجهزة جسم الإنسان في وقت واحد، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على عمل أعضاء الجسم، مؤكدا أنها تنتقل بين الأشخاص وبعضهم سريعا، كما أنه يصيب أي عضو لجسم الإنسان بصورة شديدة.

وأضاف أستاذ المناعة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب علي المواطنين، ضروروة السرعة في التسجيل للحصول علي لقاح كورونا للوقاية من المرض، وتكوين مناعة تسهم في الوقاية من المرض، بما فيها متحوراتها كدلتا بلس، مطالبهم بأخذ أي نوع لقاح، والاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، كارتداء الكمامة.

وعن وجود تحورات كورونا في مصر كدلتا بلس، قال الشربيني، إن وجودها وانتشارها متوقع وليس جديد، موضحا أن خطورتها تكمن في الإصابة للأشخاص، وكذلك ضعف الانتشار عن كورونا الأصلية، لافتا إلى أن 90% من حالات الإصابة بكورونا ببريطانيا، من متحور دلتا، لافتا إلى أن بريطانيا نجحت الفترة الماضية، في التوسع من قاعدة التطعيمات بمختلف مدنها، في دل إجراءات مجابهة المرض.

وشدد على الجميع، بالإقبال على أخذ التطعيمات مع زيادة مراكزها، وتحفيز المواطنين للحصول عليها، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون هناك خطة لتطعيم مليون شخص أسبوعيا على الأقل لمواجهة تفشي المرض، ومنع وجود أي تحورات، محذرا المواطنين الفترة المقبلة، مع دخول فصل الشتاء، وزيادة إعداد الإصابات بفيروس كورونا، خاصة أن البرد يعد بيئة خصبة لنمو للفيروسات التنفسية.