وكيل «ثقافة الشيوخ» عن قرار رسوم التصوير: «اتلغى وهنرجع للقديم»

قالت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللقاء الذي عُقد اليوم لبحث قرارات محافظة القاهرة الأخيرة بزيادة قيمة رسوم تصوير الأعمال الفنية والتجارية بالشوارع، يعكس حالة من التكامل بين جميع الهيئات.

وذكرت أن هذا اللقاء نتج عنه إلغاء القرار الصادر مؤخرًا من المحافظة، ومن ثم العودة إلى قيمة الرسوم التي كانت تُدفع من قبل، موضحة أنه ليس هناك من لديه مشكلة مع دفع رسوم لتصوير الأعمال بالشوارع «ده موجود في العالم كله، لكن رقم قيمة الرسوم الجديدة اللي ظهر مؤخرًا هو ده اللي كان محل جدل».

وأردفت «سها»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن مشاركتها كممثل عن مجلس الشيوخ بهذا اللقاء، إضافة إلى النائب نادر مصطفى ممثلًا لمجلس النواب، يعكس أيضًا اهتمام وجدية مجلسي النواب والشيوخ في حل هذا الأمر، ووجهت شكرها إلى نقيب المهن التمثيلية على المشاركة في هذا اللقاء، لأن ذلك يوضح مدى اهتمامه بمستقبل صناعة السينما والدراما والفن بشكل عام.

وأوضحت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاستجابة والترحاب اللذين أبداهما محافظ القاهرة محل تقدير كبير.

«سعيد»: تأكيد الرئيس على أهمية الفن عجل من تعديل قرارات رسوم التصوير

وأشارت النائبة إلى أن هذا اللقاء جاء بعد أيام قليلة من مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نفس البرنامج، ليؤكد ضرورة الاهتمام بالفن والأعمال الفنية، لدورها الحيوي في رفع الوعي والثقافة، وتحسين سلوكيات المجتمع والصورة الذهنية عن البلد بأكمله، لافتة إلى أن هذا ما جعل الجميع يتحرك بسرعة لتعديل قرارات محافظة القاهرة الخاصة بقيمة رسوم تصوير الأعمال الفنية والتجارية والإعلانية بشوارع القاهرة.

واجتمعت، اليوم الأربعاء، النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لبحث قرارات رسوم تصوير الأعمال الفنية والتجارية بشوراع القاهرة، بعدما أثارت حالة من الجدل بالوسط الفني خلال الساعات الأخيرة.