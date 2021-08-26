تعرف على نظام الدراسة بكلية الآثار جامعة دمياط وأقسامها

تعد كلية الآثار بجامعة دمياط واحدة من الكليات الوليدة التي تخدم قطاعي السياحة والآثار، ليس في المحافظة الساحلية فحسب، بل في إقليم الدلتا بأكمله، وأنشأت بقرار وزاري من الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1230 لسنة 2018.

نظام الدراسة

تعتمد الدراسة على نظام الساعات المعتمدة، والتي تبلغ 140 ساعة معتمدة لكل برنامج دراسي، وتوزع المقررات الدراسية الإجبارية والاختيارية داخل كل برنامج دراسي على 8 مستويات، ويحدد لكل مستوى دراسي عدد الوحدات الدراسية، حسب الخطة الدراسية للبرنامج.

وتشتمل الدراسة على ساعات نظرية وأخرى عملية في بعض المقررات الدراسية، وتدريبات وزيارات ميدانية في بعض المقررات الدراسية الأخرى، ويمكن للطالب التخرج بعد 3 سنوات إذا انطبقت عليه الشروط، وسجل في الحد الأعلى من المقررات.

أقسام الكلية

- إدارة المتاحف.

- إدارة المواقع الأثرية والتراثية.

- ترميم وصيانة الأثار.

لغة الدراسة: اللغة العربية هي لغة الدراسة الرسمية للمقررات كافة في جميع البرامج الدراسية «عدا مقررات اللغات».

فرص العمل

خريجو برنامج إدارة المواقع الأثرية والتراثية، وخريجي برنامج إدارة المتاحف، سيكونان أول من يحمل هذا اللقب الوظيفي في مصر، وعليه فإن المواقع والمتاحف الأثرية والتراثية كافة بوزارة الآثار تسعى جاهدة إلى جذب هؤلاء الخريجين الذين يمثلون باكورة إنتاج كلية الآثار بجامعة دمياط.

أما خريجو برنامج ترميم وصيانة الآثار؛ فستكون كل المواقع والمتاحف الأثرية والتراثية والبعثات كافة في جميع محافظات الدلتا ومدن الساحل والقناة ميدانا خصبا وسوقا مفتوحا لعملهم كأخصائي ترميم وصيانة آثار وتراث، خاصة أن كل هذه المحافظات تكاد تخلو جميعها من قسم لترميم وصيانة الآثار.

كما يمكنهم العمل في إنتاج الأعمال الفنية والزخرفية، وتطوير الكثير من الحرف التراثية والفنية كـ«التصوير الزيتي وحفر وتشكيل الأخشاب والمعادن والنحت والنسيج اليدوي».

الأوراق المطلوبة للتقدم للكلية

- بطاقة الترشيح.

- شهادة الثانوية العامة «أصل».

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للطالب.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للأب.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للأم.

- حافظة بلاستيك عدد 2 ملف ورقي.

- الهاتف المحمول للطالب والأب.

- (8) صور شخصية 4*6.

- استمارة 2 جند.