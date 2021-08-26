وصول 126 بطاقة تموينية جديدة لجنوب سيناء

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، وصول 126 بطاقة تموين ذكية جديدة، «بدل فاقد، بدل تالف، فصل اجتماعي»، إلى المديرية والإدارات التابعة لها، لتسليمها لمستحقيها.

70 بطاقة تموينية جديدة بمدينة طور سيناء

وقال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه وصل للمديرية 126 بطاقة تموينية جديدة للمواطنين بكافة مدن المحافظة، بواقع 70 بطاقة بمدينة طور سيناء، و19 بطاقة بمدينة رأس سدر، و4 بمدينة شرم الشيخ، و4 بمدينة أبوزنيمة، و8 بطاقات بمدينة أبورديس، و10 بطاقات بمدينة دهب، و4 بطاقات بمدينة سانت كاترين، و3 بوادي فيران، 4 بطاقات بمدينة نويبع.

تسليم البطاقات التموينية الجديدة للإدارات التموينية

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريح صحفي، اليوم، أنه جاري البدء في تسليم البطاقات التموينية الجديدة لكافة الإدارات التموينية بمدن المحافظة، تمهيدًا لتسليمها للمنتفعين عن طريق مكاتب التموين والإدارات الفرعية بالمدن، وجرى التأكيد على مسئولي التموين بالإدارات التموينية بجميع المدن، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها لمستحقيها من المواطنين.

إضافة الزوجات الغير مقيدات ببطاقات أزواجهم التموينية

وأعلن وكيل الوزارة، إضافة الزوجات غير المقيدات ببطاقات أزواجهم التموينية، مناشدًا من لديه زوجه غير مقيدة في البطاقة التموينية بالتوجه إلى أقرب مكتب تموين لإضافتها، وذلك من خلال النظام الخاص بالمكتب أو يمكن للمواطن إضافتها من خلال موقع دعم مصر، أو بوابة مصر الرقمية دون الذهاب للمكاتب التموينية.

وأوضح أن كل مواطن يتجه للمكتب التمويني التابع له، ويقوم بإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به، خاصة أن الكارت الذكي الجديد لن يفعل إلا بمعرفة المواطن نفسه عن طريق إرسال رسالة للرقم 91237 من هاتفه المحمول، لتصله رسالة لتفعيل بطاقته والحصول على الرقم السري الخاص بالبطاقة، وذلك لضمان عدم تفعيل البطاقة إلا بواسطة المواطن صاحب البطاقة.