«كيا» تعلن وصول الجيل الجديد من Niro هايبرد 2022

أعلنت شركة كيا، عن وصول سيارة Niro هايبرد الجيل الجديد 2022، المزودة بشعار كيا الجديد، على الشبك الأمامي والباب الخلفي ومحور عجلة القيادة وأغطية مركز العجلة.

مواصفات Niro هايبرد 2022

وتواصل Niro HEV تقديم ما يقدر بأكثر من 80 كيلو في الجالون (نحو 4 لترات)، وتقدم أكثر من 63 قدمًا مكعبًا في مساحة الصندوق الخلفي، وقائمة طويلة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة القياسية.

وتأتي السيارة Niro هايبرد 2022، بمحرك 1.6 لتر GDI، بمحرك كهربائي يولد قوة 139 حصان وعزم 195 نيتوتن متر.

ومن أبرز أنظمة الأمان التي تم دعمها في السيارة، نظام تجنب الاصطدام الأمامي، ونظام تحذير النقطة العمياء من الاصطدام، مع تحذير الاصطدام الخلفي، ونظام المساعدة على متابعة المسار، ونظام التحكم الذكي في التطواف القائم على نظام الملاحة، ومساعد القيادة على الطريق السريع، ونظام تحذير انتباه السائق مع تنبيه مغادرة المركبة، والتحذير من مسافة وقوف السيارات.

وتأتي السيارة بأبعاد طول كلي 171.5 بوصة، والعرض الكلي 71.1 بوصة، والارتفاع الكلي 60.8 بوصة، وقاعدة العجلات 106.3 بوصة، وتأتي السيارة بالوزن الفارغ 3.287 رطل.

خطة التحول للسيارات الكهربائية

تنتج شركة كيا العديد ن طرزات الهايبرد، وتسعى الشركة دائما إلى تقديم حلول للنقل المستدام، وتطوير السيارات الكهربائية استنادا لخطة الشركة في التحول للسيارات الكهربائية في المستقبل.

وتواصل الشركة، تقديم أعلى استطلاعات جودة السيارات، وتم الاعتراف بها كواحدة من أفضل 100 علامة تجارية عالمية.

وتعمل كيا، كـ«الشريك الرسمي للسيارات» لـNBA، وتقدم مجموعة كاملة من المركبات المباعة من خلال شبكة تضم أكثر من 750 تاجرًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي المجمعة في أمريكا.

وتخطط شركة كيا، لتقديم 11 منتجًا كهربائيًا على مستوى العالم بحلول عام 2026 بموجب خطة الشركة S التي ستحول كيا إلى شركة تنقل مستدام.