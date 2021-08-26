ضبط 240 طربة حشيش بـ2 مليون جنيه في الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسمي شرطة (أول المنتزه - ثان الرمل) بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 110 طرب حشيش

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، أمكن تحديد وضبط 4 عناصر إجرامية، جميعهم مقيمين بمحافظة شمال سيناء، حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وعُثر بحوزتهم على 110 طرب لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات، مخبأة بمخزن سري، عبارة عن أسطوانة غاز داخل إحدى السيارات، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة.

كما جرى ضبط عنصر إجرامي مقيم بمحافظة قنا، حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته 130 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، وهاتف محمول، وتقدّر القيمة المالية لإجمالي المواد المخدرة المضبوطة بالواقعتين بمليون و910 آلاف جنيه تقريبا.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.