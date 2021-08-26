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الزراعة: اعتماد المجزر الآلي في النوبارية للذبح بغرض التصدير

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الوطن
03:44 م | الخميس 26 أغسطس 2021
الزراعة: اعتماد المجزر الآلي في النوبارية للذبح بغرض التصدير

أعلن اللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطري رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، اعتماد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمجزر الآلي بالنوبارية التابع للصندوق، للذبح بغرض التصدير.

وأضاف صابر بحسب بيان عن وزارة الزراعة، أنّ ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءتها، كما جرى رفع كفاءة صالات الذبيح بالمجزر، وعمل حملات تسويقية بغرض جذب عملاء جدد، للاستفادة من هذه الطاقات.

ولفت إلى أنّه جرى ذبح 45 رأس من الضأن، واستصدار موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتصديرها إلى البحرين عبر المحجر البيطري في مطار القاهرة، حيث لقيت عمليات الذبيح قبول السلطات المحجرية المختصة في مصر والبحرين.

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