تعليمات مشددة من «التعليم» للمدارس الخاصة بشأن المتعثرين في دفع المصروفات

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنَّ الوزارة سترسل تنبيهاً لقطاعات التعليم الخاص في المديريات والإدارات التعليمية بالتشديد على المدارس الخاصة بعدم ربط تسليم بيان النجاح في الثانوية العامة والأكواد الخاصة بالطلاب بالمصروفات المدرسية حفاظًا على أحقيتهم في التقديم لتنسيق الجامعات 2021، وخاصة بعد شكاوى أولياء الأمور برفض بعض المدارس بتسليمهم ملفات الطلاب لعدم دفع القسط الأخير من المصروفات الدراسية للعام الحالي.

التعليم: لا يجوز حجب ملفات الطلاب المتعثرين في المصروفات

وأضاف المصدر، «الوطن»، أنَّه لا يحق للمدارس الخاصة ربط تسليم الاستمارات وإلى الطلاب لتقديمها إلى مكتب التنسيق، والمفترض أن تقوم كل مديرية بدورها في حل هذه المشكلة، مشيراً إلى أنَّه طبقاً للكتاب الدوري رقم 2040 بتاريخ 2/6/2019، والذي ينص علي عدم جواز حجب المدارس الخاصة لملفات الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية والمدرسية، واتخاذ الإجراءات المطالبة القضائية بالدين وفقاً لإحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليها.

التعليم: من حق المدارس الخاصة مطالبة القسط قضائياً

وقال المصدر، إنَّه سيتمّ إرسال تنبيهات للمدارس الخاصة بمنح ولي الأمر الطلاب الحاصلين على إتمام الشهادة الثانوية العامة 2021، بيان النجاح والكود السري الخاص بالطلاب المتعثرين في سداد المصروفات علي استكمال التنسيق، وأن تطالب المدارس الخاصة بالأقساط التي لم يتمّ تسديدها قضائياً بالدين المستحق عليه، وفقاً لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليها.

أولياء أمور يشكون عدم تسليم أبنائهم بيان النجاح

جدير بالذكر، أنَّ أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2021، اشتكوا من رفض عدد المدارس الخاصة تسليم أبنائهم شهادة بيان النجاح لاستكمال أعمال التنسيق والتقدم للجامعات للمرحلة الأولى، والتي من المقرر أنَّ تنتهي مساء اليوم، طبقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنَّ التنسيق يتمّ إلكترونياً.