يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي، عن رابط التقديم في الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2021 2022، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، رغبة منهم في الالتحاق بهذه النوعية من الجامعات التي جرى افتتاحها مؤخراً، والتي أعلنت عن جميع التفاصيل المتعلقة بالتقديم للعام الدراسي الجديد والبرامج المتاحة أمام جميع الطلاب.

تعرف على رابط التقديم في الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2021 2022

يوفر رابط التقديم في الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2021 2022، الكثير من المعلومات التي يحتاجها الطلاب من حيث شروط وطرق التقديم، بالإضافة إلى جميع المعلومات عن التخصصات الجديدة التي تشملها هذه النوعية من الجامعات، والتي جرى إتاحتها لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك للطالب المصري الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العام الجاري والعام السابق، والوافد الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال الأعوام الخمس الماضية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات التقديم في الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2021 2022:

- يتم التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلي وعدم استخدام التليفون المحمول.

- من قام بالتسجيل المبكر على موقع إحدى الجامعات المصرية الأهلية يجب عليه مراجعة وتحديث واستكمال بيانات التسجيل بالدخول بالبريد الإلكتروني الخاص به.

- يستطيع الطالب المسجل لأول مرة أو الذي سجل من قبل بتحديث بياناته وتعديل الرغبات.

- يجب أن يكون البريد الإلكتروني للطالب مفعل وصالح للاستخدام قبل البدء في خطوات التسجيل.

بيانات التقديم في الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2021 2022 مسؤولية الطالب

- لا يمكن تكرار أي من البريد الإلكتروني أو الرقم القومي الخاص بالطالب في بيانات التسجيل.

- الطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.

- يتم إدخال جميع الأرقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.

- يجب التأكد من كتابة الاسم والرقم القومي.

التقديم في الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2021 2022 في 20 رغبة

- يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأي شخص.

- يحق للطالب التسجيل في عدد يصل إلى 20 رغبة، وتكون كل رغبة محددة باسم الجامعة واسم البرنامج.

- سيتم مراجعة أوراق الطالب المرفوعة على الموقع ومراجعتها بشكل مبدئي، وسيتعرض الطالب الذي يرسل بيانات غير صحيحة للمحاسبة القانونية.