افتتاح شادر لبيع الخضروات بأسعار مدعمة بطور سيناء (صور)

افتتح المهندس سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، اليوم الخميس، شادرا لبيع الخضروات بأسعار مدعمة، بحي الـ88 وحدة بمدينة طور سيناء.

وشهد الشادر خلال الافتتاح اقبالا كبيرا من قبل مواطني مدينة الطور من جميع الأحياء، للاستفادة من عروض البيع بمناسبة الافتتاح.

مشاركة عدد من التجار في الشادر

وقال المهندس سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين، إنه جرى التنسيق مع جميع تجار الفاكهة والخضروات للمساهمة في محاربة الغلاء، ومساندة مواطني مدينة الطور من محدودي الدخل، من خلال إقامة شادر كبير بحي الـ88 وحدة، ويتضمن كافة أنواع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن السوق بنحو 20%، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

تشكيل لجنة للإشراف على الشادر

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه جرى تشكيل لجنة للإشراف على الشادر، والتأكد من دعم السلع الغذائية وتوافرها به، ومنع تلاعب التجار بالأسعار، تحت إشراف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل المديرية، وأيمن محمد إبراهيم، مدير عام الرقابة بالمديرية، وأحمد عبدالله، مدير إدارة التموين بطور سيناء.

التوسع في فتح أكبر عدد من الشوادر بمدن المحافظة

وأكد «عبدالقادر»، أن مديرية التموين تسعى إلى التوسع في فتح أكبر عدد من الشوادر والمنافذ التي من شأنها الحد من جشع التجار وإجبارهم على خفض الأسعار، ما يصب في صالح المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وأضاف أنه سيُجرى فتح عدد من الشوادر والمنافذ بجميع المدن تباعًا، مؤكدًا وجود مساع حقيقية لطرح السلع الغذائية لمواطني جنوب سيناء بأسعار الجملة لتخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.