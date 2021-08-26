إصابة 3 أشخاص بحروق في مشاجرة بالبنزين بين سائقي «توك توك» بأشمون

أشعل سائق «توك توك» النيران في سائق آخر وراكب، في قرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بحروق بينهم السائق المتهم، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون.

شهود عيان يروون تفاصيل مشاجرة «البنزين»

وأكد عدد من شهود العيان، أن أحد سائقي «توك توك»، ويُدعى «م.ج.ب»، 25 سنة، دخل في مشاجرة مع سائق آخر يدعى «س.م.ف»، 33 سنة، بسبب عمل الثاني في نطاق قريته بوهة شطانوف، حيث استخدم زجاجة بنزين كانت معه وأشعل النيران في السائق الآخر وفي راكبة معه، وامتدت النيران إلى جسمه.

وأضاف شهود العيان، لـ«الوطن»، أن المشاجرة وقعت بالقرب من أحد الأسواق، وأن عددا من الأهالي في القرية والبائعين تدخلوا وأطفأوا النيران، ونُقل المصابون إلى المستشفى، وقام الأهالي بإبلاغ قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية للواقعة

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز أشمون، يفيد بإصابة 3 أشخاص بحروق نتيجة مشاجرة بين سائقي «توك توك»، وهما «م.ج.ب»، 25 سنة، ومقيم بقرية بوهة شطانوف، و«س.م.ف»، 32 سنة، ومقيم بقرية أبورقبة، حيث جرى التحفظ عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية.

وحُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.