«الزراعة» تسيّر قافلة لتحصين حيوانات المنوفية وتنظيم ندوات توعوية

تستهدف وزارة الزراعة المشاركة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا، حيث أطلقت قافلة ضمّت باحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، برئاسة الدكتور هاني محمد حسن، وبمشاركة باحثي معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية.

وتأتي القافلة طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين.

وأجرت القافلة بحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، زيارة إلى قرى محافظة المنوفية، بمراكز: شبين، بركة السبع، الشهداء، الباجور، تلا قويسنا، في الفتره من 21 حتى 26 أغسطس 2021، بتعاون مثمر من فريق مديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتور عادل عبد المنعم.

فحص وعلاج وتحصين 5903 حيوانات

وانتهت القافلة من فحص وعلاج وتحصين 5903 حيوانات، بينها 2471 جرى فحصهم وعلاجهم تناسليا، وتأهيلهم لاسترداد الكفاءة التناسلية، و1170 جرى علاجهم باطنيا، و1391 جرى تجريعهم ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، و844 جرى تحصينهم باللقاحات غير السيادية، 16 عملية جراحية، 9 طلوقات بقري وجاموسي جرى فحصهم وتقييمهم.

القافلة نفذت ندوة بعنوان استخدام المخلفات الحقلية في أعلاف الحيوان

وشهدت القافلة تنفيذ ندوة بعنوان «استخدام المخلفات الحقلية في أعلاف الحيوان»، وتنفيذ ندوة يوميا من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية، وعمل ندوة بيطرية بعنوان «تأثير الإجهاد الحراري على كفاءة حيوانات إنتاج الحليب وكيفية تلافي آثاره السلبية على إنتاج المزرعة».