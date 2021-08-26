لو عاوز سيارة رخيصة.. اعرف أسعار «أوبل جراند لاند»

وصل إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «أوبل» خلال يوليو الماضي نحو 288 مركبة فى مختلف وحدات المرور، فيما تصدر طراز «جراند لاند» قوائم تراخيص سيارات العلامة الألمانية، بعدما تمكنت من تسجيل 214 مركبة، وفق بيان «مجمعة التأمين الإجبارى للمركبات».

و تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، رصدًا للقائمة السعرية للسيارة «أوبل جراند لاند» موديل العام 2021، لشهر أغسطس الجاري، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة «وفقا لوكيل السيارة بمصر».

- تنتمي السيارة لفئة السيارات «الرياضية متعددة الاستخدامات SUV»، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ3 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 460 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 505 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 535 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي تربو، وينتج قوة 163 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 9.4 ثانية، وتستهلك متوسط 7 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4477 ملم الطول، 1856 ملم العرض، 1609 ملم الارتفاع، و 2675 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 200 ملم.

- تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 201 كيلومتر/ ساعة.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 514 لترا.

- تتوافر السيارة الجديدة بعدة تجهيزات ومواصفات للأمان من بينها: « الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام ضغط الاطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة قابلة للضبط، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكييف هواء مانيوال، وخاصية ضبط مقعد المقاعد الأمامية».